Die schwule Vielfalt von Amsterdam

Für die 28. Ausgabe seines Fotomagazins "Elska" ist Herausgeber Liam Campbell nach Amsterdam gereist - und stellt die niederländische Gay-Metropole über seine Bewohner vor.



"Wie erwartet, traf ich dort auf viele Männer, die sofort bereit waren, sich porträtieren zu lassen, und natürlich auch auf diverse Kanäle und Fahrräder", erklärte der britische Fotograf gegenüber queer.de. "Die Amsterdamer waren besonders offen und aufgeschlossen, wirklich jeder machte sowohl beim Indoor-Nackt-Shooting als auch beim Outdoor-Shooting auf der Straße mit."



Campbells "Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Was besonders positiv auffällt beim Amsterdam-Heft, ist die Vielfalt: Campbell zeigt Schwule aller Hautfarben, aller Altersklassen und aller Körperformen. Die Models von nebenan erzählen zudem persönliche Geschichten aus ihrem Leben.



Die früheren "Elska"-Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Toronto, Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon, Seoul, in Stockholm, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, in der mexikanischen Metropole Guadalajara, Manila, Pittsburgh und zuletzt in Warschau (queer.de berichtete).



Das Amsterdam-Heft mit 196 Seiten kann für 20 US-Dollar (17,60 Euro) über die Homepage bestellt werden. Eine E-Version ist für 14 Dollar (12,32 Euro) erhältlich. Für 29,50 Dollar (25,96 Euro) gibt es beide Ausgaben - und das E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der Grachtenstadt. (mize)











