Schwangere Männer sind normal

Harry Pregnant (Bild: JJ Levine / Global Health 50/50)

Über 200 Fotograf*innen aus 50 Ländern haben sich am Fotowettbewerb "This Is Gender" beteiligt - und auch viele wunderschöne Porträts queerer Menschen eingereicht.



Ausgeschrieben wurde der Wettbewerb von der Organisation Global Health 50/50, um damit gegen Stereotype, wie Gender in Fotografien gezeigt wird, vorzugehen. "Wir sehen einen Mangel an Diversität und an kritisch reflektierten Bildern von Gender im globalen Gesundheitswesen", erklärte Kent Buse, einer der Gründer der Organisation.



Eine Auswahl der eingereichten queeren Arbeiten, die allesamt Selbstbewusstsein und Lebensfreude ausstrahlen, zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Noch bis zum 23. März kann man sich zudem sämtliche Porträts in London im UCL Centre for Gender and Global Health anschauen. Der Eintritt ist frei. (cw)









