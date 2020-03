Neue Bilder von Wolfgang Tillmans

12. März 2020,

Das reichhaltig bebilderte Künstlerbuch "Today Is The First Day" erkundet die jüngsten Entwicklungen im Werk des schwulen Fotokünstlers Wolfgang Tillmans.



Der über 500 Seiten starke Bildband - von Tillmans selbst konzipiert und gestaltet - umfasst seinen vielschichtigen Zugang zum Bild, zu Video, Performance, Musik und seinen politischen Aktivitäten. Darüber hinaus beinhaltet "Today Is The First Day" neue Texte von Autor*innen wie der Schriftstellerin Olivia Laing, dem Historiker Brian Dillon, der Kuratorin Catherine Wood und dem Geologen Dr. David Chew. Jeder von ihnen beleuchtet einen anderen Aspekt von Tillmans' Oeuvre.



Den Anlass für die Veröffentlichung des Bildbands gab eine aktuelle Ausstellung in Brüssel. Das Buch ist im Verlag Walther König erschienen und kann für 29,95 Euro u.a. bei amazon.de bestellt werden.



Wolfgang Tillmans erhielt im Jahr 2000 als erster Nicht-Brite und Fotograf den renommierten Turner-Prize. Der 1968 geborene Deutsche gilt als einer der aufregendsten und innovativsten Fotokünstler der heutigen Zeit. (cw/pm)





-w-