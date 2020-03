Dragqueens auf allen Kanälen!

13. März 2020, noch kein Kommentar

Bild: TVNow / Andreas Friese

Vox hat eine Sonderfolge von "Shopping Queen" ausschließlich mit Drag-Performer*innen produziert - mit dabei sind Barbie Breakout, Stella deStroy, Absinthia Absolut und Pam Pengco.



Unter dem Motto "Drag around the world - Kreiert einen Look inspiriert von den schillerndsten Metropolen der Welt!" sollen sich die vier Teilnehmer*innen mit einem Shoppingbudget von nur 500 Euro und einer neuen Perücke bühnenreif aufbrezeln. Die glamouröste Queen bekommt am Ende 3.000 Euro für einen guten Zweck.



Zu sehen ist die über dreistündige Sonderfolge am Sonntag, den 5. April ab 20.15 Uhr. Die von Guido Maria Kretschmer moderierte Doku-Soap läuft bereits seit 2012 montags bis freitags auf Vox. (cw)















