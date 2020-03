Erstes trans Covermodel in Russland

View this post on Instagram

From tomboy to a cover-girl. Being the first transgender woman on Tatler cover I want to dedicate it to those who fight, to those who love and to those who made their choices or on their way to take a decision. You are all different, you are all beautiful and you are all YOU! Thank you for believing!