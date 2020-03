Theo Germaine präsentiert Trans-Pride-Kollektion

22. März 2020, noch kein Kommentar

Die genderneutrale Modelinie "TomboyX" hat zum International Transgender Day of Visibility am 31. März eine eigene "Trans Pride Line" herausgebracht.



Präsentiert wird die Kollektion von Miles Jai, Trice McKinnon und Schauspieler*in Theo Germaine ("Work in Progress", "The Politician"). Sie besteht aus verschiedenen Kompressionsoberteilen und sogenannter Tucking Underwear, erhältlich in mehreren Farben sowie in den Farben der Transflagge. Alle Produkte kann man sich hier anschauen.



Die "Trans Pride Line" richte sich vor allem an Menschen in der Transition, teilte das Label auf seinem Blog mit. "Diese einzigartigen Schnitte passen sich an verändernde Körper an, vereinfachen das Komplizierte oder bieten einfach ein paar Verbesserungen der Lebensqualität, die sonst schwer erhältlich sind."



Darüber hinaus veröffentlichte TomboyX ein sehr lesenswertes Interview mit Theo Germaine. (cw)







