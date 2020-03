23. März 2020, noch kein Kommentar

Ken Moody, 1985 (Bild: Robert Mapplethorpe Foundation / Galerie Thomas Schulte)

Die Berliner Galerie Thomas Schulte zeigt erstmals seit 1997 Robert Mapplethorpes bedeutende X-, Y- und Z-Portfolios in Deutschland - zum Glück auch online.



Die drei zwischen 1978 und 1981 entstandenen Mappen enthalten jeweils 13 Fotografien: X zeigt Bilder aus New Yorks schwuler SM-Szene, Y Blumenstillleben und Z Aktporträts schwarzer Männer. Die Galerie präsentiert darüber hinaus eine große Gruppe von Mapplethorpe Fotografien, die von einem zweiten Künstler der Galerie, dem Avantgarde-Theaterregisseur und Designer Robert Wilson, ausgewählt wurden.



Robert Mapplethorpe (1946 in New York geboren, 1989 in Boston gestorben) war ein Fotograf, der vor allem durch seine Schwarzweiß-Fotos von Celebrities, Blumen sowie weiblichen und männlichen Akte bekannt wurde. Während er zunächst Collagen aus gefundenen Fotos, Objekten und Gemälden erstellte, wandte er sich Anfang der Siebzigerjahre der Fotografie zu. Schnell wurde er mit einer Polaroid SX-70-Kamera für seine Porträts bekannt, die er von seinem großen Freundeskreis, darunter berühmte Künstler, Musiker und Pornostars, aufnahm. Seine oft homoerotischen Fotografien bieten eine scheinbar endlose Abstufung von Schwarz und Weiß, Schatten und Licht. Unabhängig von ihrem spezifischen Thema verbinden seine Bilder Provokation und Eleganz.



Die Galerie Thomas Schulte zeigt die beiden Ausstellungen online als 3D-Rundgang. (cw/pm)







