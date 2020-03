Auf dem Regenbogen über den Wasserfall

24. März 2020, noch kein Kommentar

Bild: Kreisregierung Nantou

Auf dieses Selfie freuen wir uns schon, wenn wir wieder reisen dürfen: In Taiwan gibt es jetzt eine Hängebrücke in den Farben der Prideflagge.



Am 1. April wird die 342 Meter lange Brücke über den Zwei-Drachen-Wasserfall im Landkreis Nantou für die Allgemeinheit geöffnet - und dürfte dann einer der atemberaubendsten Aussichtspunkte in Taiwan sein. Nantou hat als einziger aller Landkreise der Republik China keine Meeresküste. Das Design ist - auch wenn queere Medien das schreiben - keine gezielte Würdigung der LGBTI-Community, sondern soll Besucher*innen lediglich das Gefühl geben, auf einem Regenbogen zu laufen.



Und doch passt der neue Viadukt in der Nähe der Ortschaft Xinyi ganz prima zu Taiwan: Der Inselstaat ist der erste in Asien, in dem Lesben und Schwule heiraten dürfen (queer.de berichtete). Das Verfassungsgericht hatte vor drei Jahren entschieden, dass ein Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen gegen die Verfassung verstößt. Die Richter setzten der Regierung eine Frist bis 24. Mai 2019, um entsprechende Gesetzesänderungen vorzunehmen. Am selben Tag heirateten die ersten homosexuellen Paare. (cw)











