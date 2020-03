BeardedButtigieg wird Realität

26. März 2020,

Die Queerantäne macht's möglich: In einem Instagram-Interview zeigte sich der schwule Ex-Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg am Mittwoch erstmals mit Stoppelbart.



"Offensichtlich habe ich die einfache Tatsache ausgenutzt, dass ich mich nicht jeden Tag rasieren muss", meinte der Politiker in der Social-Media-Sendung mit Dr. Dara Krass, in der es eigentlich um die aktuelle Gesundheitssituation ging. Zusammen mit seinem Ehemann Chasten folgt Buttigieg der Aufforderung des Gouverneurs von Indiana, in der Corona-Krise zu Hause zu bleiben.



Auf Twitter und Co. reagierten Fans begeistert. Kein Wunder: Erst vor einem Monat hatte der schwule US-Regisseur Jim Fall ("Trick") mit gephotoshoppten Bildern des Demokraten für einen #BeardedButtigieg gekämpft und damit einen Social-Media-Hype ausgelöst. Damit sich "Mayor Pete" bitteschön einen Bart wachsen lässt, wurden im Februar sogar mehrere Onlinepetitionen gestartet.



Pete Buttigieg hatte die erste Vorwahl der US-Demokraten im US-Bundesstaat Iowa gewonnen (queer.de berichtete). Anfang März beendete er jedoch seine Kampagne und unterstützt seitdem Joe Biden (queer.de berichtete). (cw)









-w-