Trans, schwul und selbstbewusst!

27. März 2020,

Frisch eingetroffen: Im Versand der Deutschen Aidshilfe (DAH) warten 30.000 Exemplare der neuen Broschüre "Schwul. Trans*. Teil der Szene!" auf kostenfreie Bestellungen.



Das Heft richtet sich an schwule trans und cis Männer, aber genauso auch an gender non-conforming und nicht-binäre Menschen, die sich der schwulen Community zugehörig fühlen. Auf 44 Seiten finden sich alle wichtigen Infos zum vielfältigen schwulen Szeneleben, wichtigen Begriffen, schwulem Sex, Schutz vor HIV oder auch die "Dos und Don'ts" für einen respektvollen Umgang miteinander. Außerdem gibt es einen Kurzüberblick zur Trans-History und zu bedeutenden Aktivist*innen. Weblinks zu mehr Infos runden das Heft ab.



"Die neue Broschüre ist das erste Nachschlagewerk im deutschsprachigen Raum in dieser Form und Umfang", erklärte Robyn Schmidt, Leiterin des Projekts bei der DAH-Präventionskampagne IWWIT. Erarbeitet wurde sie von einem Redaktionsteam aus überwiegend trans Menschen.



Zum International Transgender Day of Visibility am Dienstag, den 31. März präsentiert IWWIT die neue Broschüre bei einem Online-Live-Talk ab 17 Uhr u.a. auf Facebook. "Wir stellen die Inhalte der Broschüre vor und diskutieren spannende Aspekte zu geschlechtlicher Vielfalt und schwuler Szene. Und natürlich beantworten wir auch Fragen", so Schmidt, die selbst das Online-Event moderieren wird.



Die gedruckte Broschüre "Schwul. Trans*. Teil der Szene!" kann kostenlos auf der DAH-Homepage bestellt werden. Dort gibt es außerdem eine Online-Ansicht und ein PDF zum Download. (cw/pm)









