Die Lieblings-Tanke von Rock Hudson

In der neuen Netflix-Serie "Hollywood" zeigen Ryan Murphy und Ian Brennan das queere Leben in der kalifornischen Traumfabrik in den Vierzigerjahren - jetzt gibt es erste Vorschaubilder.



In der siebenteiligen Serie kämpfen aufstrebende Schauspieler nach dem Zweiten Weltkrieg in Hollywood um den großen Durchbruch - koste es, was es wolle. Im Zentrum der Geschichte, die Rock Hudson (Jake Picking), Anna May Wong (Michelle Krusiec) und Hattie McDaniel (Queen Latifah) huldigt, steht die Tankstelle und Werkstatt des schwulen Besitzers Ernie (Dylan McDermott), die gleichzeitig ein heimlicher queerer Treffpunkt ist.



Zum hochkarätigen Ensemble von "Hollywood" gehören außerdem Jim Parsons als der legendäre Filmagent Henry Willson sowie u.a. Darren Criss, Patty LuPone, Holland Taylor, David Corenswet und Laura Harrier. Starttermin auf Netflix ist der 1. Mai 2020. (cw)









