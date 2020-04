Anekdoten aus dem trans* Alltag

05. April 2020, noch kein Kommentar

In seinem Debütcomic "Hattest du eigentlich schon die Operation?" spiegelt Peer Jongeling persönliche Erfahrungen von trans* Menschen wider und verarbeitet diese in mehreren humorvollen Kurzgeschichten.



In kleinen Anekdoten erzählen unterschiedliche queere Charaktere - namentlich Paul, Ari, Lilly und Ray - von ihren Problemen, Wünschen und Erfolgen. "Exemplarisch veranschaulichen ihre Geschichten die Herausforderungen, denen sich Transpersonen im Alltag stellen", heißt es in der Ankündigung des Jaja Verlags. Der Titel nimmt dabei cis Menschen aufs Korn, dessen Fragen sich oft nur auf Operationen und Genitalien reduzieren.



Das druckfrische, 36-seitige Taschenbuch kann zum Preis von elf Euro über die Verlags-Homepage bestellt werden. Eine mehrseitige Online-Leseprobe gibt es hier. (cw)







-w-