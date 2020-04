Lesbische Liebe in Lansing

06. April 2020, noch kein Kommentar

Bild: BR / Marco Orlando Pichler

In der heutigen Folge der BR-Fernsehserie "Dahoam is Dahoam" küsst Lilly Becker ihre Kollegin Katrin Lux - Ex-Ehemann Boris Becker freut sich.



In der 2.507. Episode, die am Montagabend um 19.30 Uhr ausgestrahlt wird, spielt das niederländische Model die Rolle der Linda de Hoog - eine alte Freundin von "Brunnerwirt"-Köchin Fanny, die nach vielen Jahren wieder in deren Leben tritt. Ihr plötzliches Erscheinen sorgt im Seriendorf Lansing für einigen Wirbel.



Die Gastrolle in "Dahoam is Dahoam" ist Lilly Beckers erste Schauspielrolle. Bislang hatte die 43-Jährige TV-Erfahrung ausschließlich durch Auftritte in Shows und Unterhaltungssendungen gesammelt.



"Es war komisch, spannend und aufregend zugleich", beschrieb sie den gleichgeschlechtlichen Kuss gegenüber der "Bild"-Zeitung. Ihrer Meinung nach können Frauen besser busseln als Männer: "Wir sind liebevoll, sanft, emotional und können uns besser in den Moment verlieben und uns fallen lassen."



Auch Boris Becker kommentierte den neuen Karriereschritt seiner Ex: "Ich freue mich auf die TV-Premiere von Lilly Becker heute Abend!", schrieb er auf Twitter. Die Mutter seines jüngsten Sohnes könne hervorragend küssen, erklärte er. Allerdings würden das nun andere erleben.



Ich freue mich auf die TV-Premiere von Lilly Becker heute Abend! Natürlich kann sie hervorragend aber dass dürfen nun andere erleben... #BR #ARD dahoam is dahoam Boris Becker (@TheBorisBecker) April 6, 2020 Twitter / TheBorisBecker





"Dahoam is Dahoam" wird bereits seit 2007 im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt und handelt von Familien- und Alltagsgeschichten der Bewohner*innen eines fiktiven Dorfes. (cw)

