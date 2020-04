07. April 2020, noch kein Kommentar

Immer mehr queere Sichtbarkeit bei Disney: In der dritten Staffel des "DuckTales"-Reboots wird erstmals ein stolzes schwules Elternpaar vorgestellt.



Tyrian "Ty" Sabrewing und Indigo "Indy" Sabrewing (wir sind gespannt, wie sie auf Deutsch heißen werden) hatten ihren Auftritt in der am 4. April in den USA gezeigten Auftaktfolge "Challenge of the Senior Junior Woodchucks". Die Zuschauer*innen erfahren, dass die beiden schwulen Männer nicht nur die Väter von Violet aus Staffel zwei sind, sondern auch Ticks, Tricks und Tracks Freundin Lena adoptiert haben.



Während eines Pfadfinder-Wettbewerbs vom Fähnlein Fieselschweif jubelt Lena am Anfang der Folge Violet aufgeregt zu und nennt sie eine "Schwester von ein paar Herren". Sie selbst sitzt dabei neben ihren schwulen Vätern, die beide "I'm with Dad"-Shirts mit Pfeilen tragen.



Für "DuckTales"-Autor und Co-Produzent Frank Angones sind die neuen Charaktere ein Schritt zu mehr queerer Sichtbarkeit bei Disney, auch wenn es sich bei Ty und Indy bislang nur um Nebenrollen handelt. "Wie bei allen unseren Charakteren hatten wir viele Gespräche darüber, wer Violet ist und was für einen Hintergrund sie hat", schrieb Angones in seinem Tumblr-Blog zu dem Coming-out in Entenhausen. "Dabei kamen wir auf die Idee dieser enthusiastischen und sehr unterstützenden Väter, die es einfach lieben, Väter zu sein."



Die Disney-Zeichentrickserie "DuckTales" ist ein vor drei Jahren gestarteter Reboot von "DuckTales - Neues aus Entenhausen". Im Mittelpunkt steht Fantastilliardär Dagobert Duck, der zusammen mit seinem Neffen Donald und seinen Großneffen Tick, Trick und Track um die Welt reist, um sein Vermögen noch weiter zu vergrößern. In Deutschland ist die Serie u.a. auf Amazon Video und Disney+ zu sehen, die dritte Staffel soll hierzulande allerdings erst im Frühjahr 2021 anlaufen. (cw)







