Solidarisch in der Krise: #LeaveNoOneBehind

Lesben aus ganz Deutschland haben sich an einer Online-Fotoaktion beteiligt, um all jene zu unterstützen, die in der Corona-Pandemie besonders gefährdet sind.



Aufgerufen zu der Solidaritätsaktion hatte das Netzwerk Lesben gegen Rechts. Unter dem Hashtag #LeaveNoOneBehind konnten Unterstützerinnen vom 4. bis 11. April Bilder mit ihren Solidaritätsbekundungen und Forderungen einsenden. Alle Fotos wurden jetzt auf einer Aktionswebsite veröffentlicht.



Mit der Aktion wollte das Netzwerk auf seine Forderungen zur Corona-Krise aufmerksam machen, darunter die Schließung von Flüchtlingsheimen und -lagern, bessere Schutzmaßnahmen u.a. für Sexarbeiterinnen und Sinti und Roma sowie mehr Lohn für Frauen in sogenannten systemrelevanten Berufen. Links zu entsprechenden Petitionen befinden sich auf der Aktionswebsite.



Das Netzwerk Lesben gegen Rechts hat sich im Mai 2018 beim Lesbenfrühlingstreffen in Göttingen gegründet. Mit nach eigenen Angaben fast 600 aktiven Frauen ist es heute eine der größten lesbischen Vernetzungen im deutschsprachigen Raum. (cw)







