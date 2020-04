Ostergrüße von Sam und Rafi

13. April 2020, noch kein Kommentar

Das schwule RTL-Traumpaar Rafi Rachek ("Bachelor in Paradise") und Sam Dylon ("Prince Charming") ist noch immer zusammen - und demonstriert zu Ostern die Kraft von Liebe und Coming-out.



Am Sonntag postete Rafi auf seiner Instagram-Seite nach langer Zeit wieder mal ein Pärchenfoto, das die beiden Männer ganz verliebt auf einer bunten Blumenwiese zeigt. "Ich habe meinen Osterhasen gefunden", schrieb der 30-Jährige zu dem Bild, auf dem er aus der Hand von Sam an einem Schokohasen knabbert.



Weiter heißt es in Rafis romantischem Ostergruß: "Das Wichtigste ist, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der jeden Moment doch zu etwas ganz Besonderem macht. Seid so wie ihr möchtet, und liebt den Menschen, der euch erfüllt."



Als Rafi Rachek und Sam Dylon ihre Beziehung im vergangenen Dezember öffentlich machten, glaubte manche noch an einen PR-Stunt. Nur wenige Wochen zuvor hatte sich Rachek in der RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise" als schwul geoutet, nachdem er in den ersten Folgen (und ein Jahr zuvor in "The Bachelorette") noch einen Hetero-Macho mimte. Sam Dylon wiederum war parallel Kandidat in der im RTL-Streamingportal TVNOW gezeigten Sendung "Prince Charming". (cw)





