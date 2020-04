Was genau ist eigentlich Heterosexualität?

15. April 2020, noch kein Kommentar

Der schwule US-Designer Willie Norris hat eine sehr nette T-Shirt-Kollektion herausgebracht, die endlich mal die richtigen Fragen stellt...



"What Exactly Is Heterosexuality and What Causes It?" ist dabei eindeutig unser Lieblingsmotiv. Die einzige richtige Antwort auf die dumme Frage nach der Ursache von Homosexualität ist in Schwarz oder Weiß sowie mit kurzen oder langen Ärmeln für 35 bzw. 45 US-Dollar im neuen Webshop von Norris erhältlich.



Auch die anderen Sprüche sind nicht ohne: Das Motiv "Promote Homosexuality" würden wir etwa Hedwig von Beverfoerde zum Geburtstag schenken. Außerdem im Angebot sind "Queer Capital", "Incite Queerness" und "What's In It For Me". Alle T-Shirts können in neun verschiedenen Größen von "XS" bis 5XL bestellt werden.



Die Shirts verstehe er als "provokanten Gesprächsstarter, der sowohl das Selbstbewusstsein fördern als auch die individuelle und kollektive Kraft des Trägers stärken kann", erklärte Willie Norris gegenüber dem US-Magazin "Out". Die Slogans seien bewusst offen für Interpretationen. Zu "Promote Homosexuality" meinte der Designer etwa: "An manchen Tagen liest sich das für mich komisch und grenzwertig albern, an anderen Tagen nimmt es einen ernsteren Ton an, an wieder anderen komme ich zum Schluss, dass man nicht über alles nachdenken sollte." (mize)









-w-