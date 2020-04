Coming-out in der Bundesliga

16. April 2020,

Die ARD-Reihe "Toni, männlich, Hebamme" wird mit zwei Folgen fortgesetzt - in "Eine runde Sache" hilft Entbindungspfleger Toni dem heimlich schwulen Profi-Fußballer Walli beim Coming-out.



"Toni, männlich, Hebamme" war im vergangenen Jahr mit drei Folgen erfolgreich gestartet. Die Reihe lebt vor allem vom sympathischen Hauptdarsteller Leo Reisinger ("Der perfekte Mann"). Der dreifache Vater geht in seiner Rolle sowohl mit den werdenden Müttern als auch mit den Babys sorgsam und selbstbewusst um - und es ist ihm nahezu jede Gemütsregung ins Gesicht geschrieben. Was ihm aber ziemlich gut steht.



An diesem Freitag läuft die neue Folge "Sündenbock" um 20.15 Uhr im Ersten, gefolgt von "Eine runde Sache" am Freitag in der Woche darauf (24. April). Darin spielt der russischstämmige Schauspieler Artjom Gilz den Nationalspieler, Weltmeister und Superstar des Münchner Fußballteams Walli Wallner, dessen Ehefrau Katja ein Kind bekommt.



Eine Sonderbehandlung für Promis lehnt Toni zunächst ab, doch kaum ist das Baby auf der Welt, wird er für Walli zum unverzichtbaren Helfer. Zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine besondere Freundschaft, die auf eine schwere Probe gestellt wird. als Toni von Wallis heimlich gelebter Homosexualität erfährt.



Während Sportfunktionär Leo Attinger (Marcus Mittermeier) in dem vermeintlichen Skandal keine Glanzrolle spielt, lädt der schwule Fußballer schließlich zu einer Pressekonferenz ein... (cw/dpa)



Walli gibt eine Pressekonferenz, die seine Karriere in Frage stellt (Bild: ARD Degeto / Jacqueline Krause-Burberg)













