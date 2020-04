Zwei Worte, die auffallen

18. April 2020, noch kein Kommentar

Bilder: Alice Wonder

Auch wenn die CSDs in diesem Jahr ausfallen, kann man auf der Straße Flagge zeigen - mit den neuen "Gay Okay"-Shirts in Englisch, Russisch und Arabisch.



Ganz neu ist die Idee nicht: Bereits 2012 hatte American Apparel T-Shirts mit der Aufschrift "Gay O.K." auf den Markt gebracht, die damals auf vielen Pride-Paraden in aller Welt getragen wurden (queer.de berichtete). Die Variation des Berliner Designers Marco Scaiano, die ab 1. Mai erhältlich sein soll, kommt jedoch nicht nur in drei Sprachen daher, sondern wurde nach Angaben des 2016 gegründeten Unisex-Labels nachhaltig und unter fairen Bedingungen produziert.







Auf die Idee sei er nach dem Lesen eines Artikels "Why Gay is Not Okay" auf einer christlich-fundamentalistischen Website gekommen, meinte Scainao gegenüber queer.de. Die T-Shirts seien seine Antwort. Damit das modische Statement gegen LGBTI-Feindlichkeit auch etwas bewirke, wolle er zehn Euro pro verkauftem Shirt an die Organisation Rainbow Railroad spenden, die sich für queere Flüchtlinge engagiert. (mize)









