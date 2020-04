Richterin Rosie kämpft für ihre Regenbogenflagge

19. April 2020,

Bild: MySA

Die lesbische Richterin Rosie Speedlin Gonzalez spricht ihre Urteile vor einer US-, einer Texas- und einer Pride-Fahne - gegen eine Anordnung, letztere abzuhängen, wehrt sie sich.



Gonzalez schrieb 2018 Geschichte, als sie mit 57 Prozent der Stimmen zur ersten offen lesbischen Richterin im US-Bundesstaat Texas gewählt wurde. Im Januar 2019 trat sie ihren Job an einem Bezirksgericht in San Antonio an und platzierte als eine ihrer Amtshandlungen eine Regenbogenflagge hinter ihrer Richterbank - ein Geschenk der queeren Latino-Vereinigung Orgullo de San Antonio.



Bereits im April letzten Jahres hatte sich der homophobe Rechtsanwalt Flavio Hernandez bei der zuständigen Aufsichtsbehörde der texanischen Regierung über die bunte Fahne beschwert. "Ich bin vielleicht nicht in der Lage, die dunkle Welle der Unmoral abzuwehren, die wie ein Virus durch unsere Nation fegt", erklärte Hervandez in einem Statement zu seiner Beschwerde. "Aber mit meinen bescheidenen Möglichkeiten habe ich meine Unterstützung für traditionelle amerikanische Familienwerte zum Ausdruck gebracht."



Die Beschwerde hatte Erfolg: Im vergangenen Monat wurde Rosie Speedlin Gonzalez von der State Commission on Judicial Conduct verwarnt und aufgefordert, die Flagge aus dem Gerichtssaal zu entfernen. Sie sei ein Verstoß gegen die Vorschrift der Unparteilichkeit. Die Aufsichtsbehörde störte sich ebenso an den Regenbogen-Kulis, dem Regenbogen-Mauspad, der Regenbogen-Brille und anderen bunten Accessoires der lesbischen Richterin.



Gegen die Anordnung hat sie bereits Widerspruch eingelegt. "Gewählte Beamte, einschließlich Richter, genießen nach dem ersten Verfassungszusatz Meinungsfreiheit, die sie durch ihre Wahl nicht verlieren", erklärte ihre Anwältin Deanna Whitley. Rosie Speedlin Gonzalez selbst meinte: "Jeder ist in diesem Gerichtssaal willkommen. Das war die Symbolik hinter dieser Flagge." (cw)







