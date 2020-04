Polen: Regenbogenmasken gegen LGBTI-Feindlichkeit

20. April 2020,

Die beiden schwulen Aktivisten Jakub Kwiecinski und David Mycek haben in drei polnischen Städten Regenbogenmasken verschenkt, um damit sowohl das Coronavirus als auch Homo- und Transphobie zu bekämpfen.



"Viele Polen bezeichnen uns als Pest, und wir dachten, wenn wir Menschen helfen, die echte Pest zu überwinden, könnten sie ihre Meinung ändern", meinte Jakub zu der Verteilaktion in Gdańsk (Danzig), Gdynia (Gdingen) und Sopot (Zoppot), der sogenannten Dreistadt an der Danziger Bucht. "Ich weiß, dass es naiv klingt, aber wenn wir etwas Gutes tun können, warum dann nicht?"



Insgesamt verteilte das bekannte polnische Aktivisten-Paar mehrere Hundert Masken an Passant*innen. Sie hatten sich zunächst von einer der Großmütter eine Nähmaschine geliehen und selbst genäht, später wurden sie von einem befreundeten Schneider unterstützt.



Die Resonanz sei sehr positiv gewesen, berichtete David: "In unserem Land wurden viele 'LGBT-freie Zonen' eingerichtet, daher hatten wir ein wenig Angst, wie die Menschen reagieren würden, aber sie waren wirklich berührt von unserer Idee. Ich denke, sie haben es wirklich geschätzt, dass sich jemand um ihre Gesundheit gekümmert hat. Es war großartig zu sehen, dass der Regenbogen die Menschen nicht erschreckte, sondern ihnen half, gesund zu bleiben."



Videos der Verteilaktionen gingen in Polen viral und wurden allein auf Facebook bereits von über zwei Millionen Menschen gesehen. (cw)

Direktlink | Video über die Regenbogenmasken-Verteilaktion mit englischen Untertiteln auf Youtube













