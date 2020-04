Rafi & Sam: Jetzt wird auch geküsst!

22. April 2020,

Es kostete ihn einige Überwindung: Nach fünf Monaten Beziehung hat Rafi Rachek ("Bachelor in Paradise") das erste Foto veröffentlicht, auf dem er seinem Freund Sam Dylon ("Prince Charming") einen Kuss gibt.



"Niemals hätte ich gedacht, dass ich einen Mann öffentlich küssen würde", schrieb der 30-Jährige zu dem am Dienstag auf Instagram geposteten Bild. "Auch nach meinem Outing wäre ich nicht dazu bereit gewesen, doch so langsam ist mir egal, was andere sagen oder denken, auch wenn ich dafür negatives Feedback bekomme." Rachek weiter: "Es sollte egal sein, wer sich küsst, egal ob schwarz oder weiß, ob schwul, lesbisch oder hetero. Ein Kuss hat immer die gleiche Botschaft - #loveislove"



Die aktuelle Situation habe ihm bei dem Schritt geholfen, erklärte der Fitnesstrainer gegenüber dem Boulevardblatt "Express". "Nach Corona ist mir einfach nochmal klar geworden, dass man nie weiß, was morgen passieren wird, und dass man sein Leben leben und genießen sollte - egal was andere sagen. Deswegen bin ich bereit, auch öffentlich mit Sam Zärtlichkeiten auszutauschen."



Sein Partner begrüßte die neue Offenheit: "Obwohl sich Rafi öffentlich geoutet hat, habe ich immer gemerkt, dass er sich noch nicht so wohl gefühlt hat. Ich glaube, er musste für sich erst selbst verarbeiten, dass es raus ist und er sich nicht mehr verstecken muss", meinte Sam Dylan gegenüber dem "Express". "Ich habe ihn immer die Zeit gelassen, gerade öffentlich haben wir nie Zärtlichkeiten ausgetauscht. Ich denke auch seine Familie hat da immer noch eine Rolle gespielt." Umso mehr habe er sich bereits über Rafis Post vom Osterwochenende gefreut, auf dem das schwule Paare ganz verliebt auf einer Blumenwiese zu sehen ist.



Als Rafi Rachek und Sam Dylon ihre Beziehung im vergangenen Dezember öffentlich machten, glaubte manche noch an einen PR-Stunt. Nur wenige Wochen zuvor hatte sich Rachek in der RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise" als schwul geoutet, nachdem er in den ersten Folgen (und ein Jahr zuvor in "The Bachelorette") noch einen Hetero-Macho mimte. Sam Dylon wiederum war parallel Kandidat in der im RTL-Streamingportal TVNOW gezeigten Sendung "Prince Charming".



Heute sind die beiden unangefochten das schwule RTL-Traumpaar! (cw)





-w-