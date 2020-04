Schwuler Filmkuss geht viral

28. April 2020, noch kein Kommentar

Der erste Trailer für den neuen Spielfilm "Breaking for Whales" sorgt im Netz gerade für Aufregung. Und das nur, weil sich "Harry Potter"-Star Tom Felton und Taylor Swifts Bruder Austin innig knutschen.



In der schwarzen Dramödie spielt Felton einen Mann, der offensichtlich noch gegen seine Homosexualität ankämpft. "Ich werde es nicht noch einmal sagen: Ich bin nicht schwul!", hören wir seine Figur Brandon Walker im Trailer empört schreien. Der Kuss mit Austin Swift, der später folgt, spricht da eher eine andere Sprache...



In "Breaking for Whales" müssen Brandon und seine Schwester Star (Tammin Susok), die sich alles andere als gut verstehen, den letzten, ziemlich bizarren Wunsch ihrer gerade verstorbenen Mutter erfüllen: Ihre Asche soll im Körper eines Wales deponiert werden. Um das irgendwie hinzukriegen, unternehmen die beiden Geschwister einen konfrontationsreichen Roadtrip nach San Antonio.

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Tom Felton ist hauptsächlich durch die Verkörperung des Draco Malfoy in den Verfilmungen der Harry-Potter-Romane bekannt. Austin Swift hatte zuvor kleinere Rollen in "I.T.", "Live by Night" und "We Summon the Darkness" übernommen. Zum Cast gehören außerdem u.a. David Koechner ("Anchorman)" und Wendi McLendon-Covey ("The Goldbergs").



Regie bei "Breaking for Whales" führte Sean McEwen. Der Film wird am 29. April als Video on Demand veröffentlicht. (cw)







