Erregte Männer aus aller Welt

Bild: Hajime Yamamoto

In seinem neuen Bildband "Les Garçons des Fleurs - Full Bloom" zeigt der japanisch-philippinische Künstler Hajime Yamamoto seine bislang erotischsten Zeichnungen.



Inspiriert von der ungewöhnlichen Art der Verbundenheit und Intimität, die in sozialen Medien spürbar ist, verwandelt Yamamoto Fotos von völlig Fremden in homoerotische Porträts. Seine Illustrationen bilden Männer aus aller Welt und Nacktheit in all ihren Facetten ab: pur, sinnlich - und fast ganz unverblümt.



Durch die Veröffentlichung seiner Arbeit kämpft Hajime Yamamoto für künstlerische Freiheit, Individualität und das Recht, gesehen und gehört zu werden. Nachdem die ersten beiden Bücher dieser Serie schon nach kurzer Zeit nahezu ausverkauft waren, beschloss er mit dem dritten Teil noch ein Stück weiter zu gehen: "Les Garçons des Fleurs - Full Bloom" beinhaltet seine erotisch aufgeladensten Bilder und zeigt die mit filigranen Blumen und Blüten geschmückten Models auf die intimste und gleichzeitig stärkste Weise.



Der 176-seitige Bildband "Les Garçons des Fleurs - Full Bloom" (ISBN 978-3-9504709-4-9) enthält insgesamt 80 Illustrationen und ist zum Preis von 40 Euro u.a. über die Website des Wiener Verlags Paper Affairs Publishers erhältlich. Dort kann man sich auch mehr Zeichnungen anschauen. (cw/pm)













