Drags like Facts!

Auch in der Coronakrise kann man sich auf die Travestie für Deutschland verlassen: In einem neuen Plakat macht sich Initiatorin Jacky-Oh Weinhaus über Verschwörungstheoretiker*innen lustig.



"Aluhüte kommen scheinbar nie aus der Mode. Sind zwar billig und selten schön, aber schützen dafür verlässlich vor Fakten", schreibt die fiktive Partei zu dem am Sonntag auf Facebook veröffentlichtem Motiv mit der Headline "Folie ab vorm Faktencheck". Weinhaus stand dem Fotografen Sven Serkis dafür selbst als Aluhutträgerin Modell.



"Schulterpolster an Schulterpolster protestieren derzeit Reichsbürger mit Anti-5G-Aktivisten und Impfgegnern gegen eine Neue Weltordnung", so die Travestie für Deutschland. "Für uns klingt ein Komplott erzkatholischer Echsenmenschen, die großstädtische Sexorgien unterbinden wollen, ja wesentlich plausibler - aber jedem die eigene Esoterik."



Es sei "bizarr", wenn medizinische Erkenntnisse und epidemiologische Empfehlungen als "Verbotspolitik" attackiert werden, heißt es weiter in dem Facebook-Post. "Dabei erfordert die CoViD-19-Situation nicht Gehorsam, sondern Grips. Und wo dunkle Kräfte vermutet werden, sollte die Nachrichtenquelle möglicherweise nochmal gecheckt werden. So machen das zumindest aufgeklärte Drags."



Die Travestie für Deutschland war 2016 zur Berliner Abgeordnetenhauswahl von Jacky-Oh Weinhaus ins Leben gerufen worden, um der AfD kreativ und humorvoll Kontra zu geben (queer.de berichtete). "Mehr Fummel für Transen statt Nadelstreifenanzüge für Nazis!", hieß es damals auf einem Poster. Auch bei der Bundestagswahl 2017 und bei der Landtagswahl in Bayern 2018 mischte die fiktive Partei mit. Im vergangenen Jahr machte sie gegen Homo-"Heiler" mobil und stöckelte zur Europawahl. (mize)







