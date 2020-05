Bunt, verspielt und super erotisch

11. Mai 2020, noch kein Kommentar

Bild: Alessio Slonimsky

Kreativ trotz Corona: Vom schwulen Online-Kunstmagazin "Character" ist die 17. Ausgabe erschienen - mit homoerotischen Werken von 17 talentierten Künstlern aus aller Welt.



Mitten in der Pandemie sorgt Herausgeber Eric Lanuit für die kunterbunte Abwechslung, die wir jetzt gerade brauchen. Manche Arbeiten wurden sogar vom neuen Covid-19-Alltag inspiriert: Das Bild oben stammt etwa aus der Serie "Quarantined", mit der der spanische Künstler Alessio Slonimsky die erotischen Seiten der Ausgangssperre zeigt.



Neben einigen sinnlichen Fotoporträts attraktiver Männer dominieren in der neuen Ausgabe vor allem verspielte und erotische Zeichnungen. Insgesamt gibt es auf 330 Farbseiten Arbeiten von Nickie Charles, Rodolf Cuchkin, Kirill Fadeyev, David Farquhar, Bertrand Guyon, John Jeffries, Eric Lanuit, Clément Legrand, Rodolfo Loaiza, Patrick Mc Donald, Alonso Mena, Noxsatvrn, Pansy Ass Ceramics, Pastel Papi, Queer King of Diamonds, Javier Trelis Sempere und - wie bereits erwähnt - Alessio Slonimsky.



Das sehr gelungene Heft, das sowohl die Schwellkörper als auch die Lachmuskeln trainiert, kann man sich auf der Website kostenlos anschauen! (mize)









