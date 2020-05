12. Mai 2020, noch kein Kommentar

Bild: Sarah Tanat-Jones

Das neue Buch "Queer Heroes" aus dem Prestel Verlag stellt 53 LGBTI-Held*innen aus aller Welt vor, darunter die Stonewall-Kämpferinnen Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera.



"Dieses Buch ist mein Versuch, die Held*innen der LGBTQ-Community zu ehren", schreibt die US-Autorin Arabelle Sicardi in ihrem Vorwort. "Sie sind unsere große Familie, überall auf der Welt. Liebe angesichts von allgegenwärtigem Hass erfordert Mut. Jede*r Einzelne in diesem Buch hat dem Hass die Stirn geboten, obwohl es manchmal einfacher gewesen wäre, sich selbst zu verleugnen."



Gezeichnete Farbporträts von Sarah Tanat-Jones ergänzen Sicardis Kurzporträts, die von spannenden Lebensgeschichten und unglaublichen Erfolgen erzählen - angefangen von Freddie Mercurys Beitrag zur Musik und Ellen DeGeneres' Coming-out in ihrer eigenen TV-Serie über Jazz Jennings Leben als trans Teen bis hin zu Leonardo da Vincis "Mona Lisa". Das aus dem Englischen jetzt ins Deutsche übersetzte Buch will Teenagern zeigen, "dass alles möglich ist", so die Ankündigung des Verlags.



"Queer Heroes" ist ab 18. Mai als gebundene Ausgabe zum Preis von 20 Euro im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-7913-7437-6) und kann bei amazon.de bereits vorbestellt werden. (cw)

















