Nackt ist der Mann am schönsten

16. Mai 2020, noch kein Kommentar

Bild: Steven Menendez

Kein anderer Kunst- und Porträtfotograf inszeniert seine nackten Männermodels so sinnlich wie der New Yorker Künstler Steven Menendez.



Menendez ist davon überzeugt, dass Kleidung den Fluss unserer Energie blockiert und uns symbolisch an die Gesellschaft und alle damit verbundenen Einschränkungen bindet. Nur wenn wir nackt sind, können wir uns völlig frei fühlen und die Schönheit unseres wahren Selbst offenlegen.



In den USA gilt er als Shootingstar: In diesem Jahr wurde Steven Menendez, dessen Arbeiten bereits im queeren Leslie Lohan Museum of Art ausgestellt wurden, mit dem Nude Photo Shoot Award ausgezeichnet. 2019 ernannte ihn OneEyeLand zu einem der zehn besten Schwarzweißfotografen der Welt.



Da wird es Zeit, dass man sich Menendez' Männer jetzt auch in die Wohnung holen kann: In einem neuen Onlineshop des Fotografen werden hochwertige Drucke der homoerotischen Motive in drei verschiedenen Formaten angeboten. Man kann aber auch nur kostenlos stöbern... (cw)









