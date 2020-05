Der queere Zauberwürfel

17. Mai 2020, noch kein Kommentar

Schüler*innen des Richard-Riemerschmid-Berufskollegs in Köln haben Plakate für das Netzwerk "Schule der Vielfalt" entworfen - dieses klasse Motiv von Lisa P. hat gewonnen.



Das Poster mit dem Slogan "Akzeptanz ist die Lösung" und einem Zauberwürfel in den Farben diverser Prideflaggen wird die Reihe der vier existierenden Poster ergänzen, teilte das Projektbündnis zum IDAHOBIT mit. "Schule der Vielfalt" ist ein bundesweites Netzwerk von Schulen, das sich seit mehr als zehn Jahren für mehr Akzeptanz von LGBTI einsetzt. Das Richard-Riemerschmid-Berufskolleg für Gestaltung ist offizielle Projektschule.



Materialien der Initiative (auch die vier bereits bestehenden Poster, die ebenfalls in einem Wettbewerb mit über 100 Schüler*innen entstanden sind), können über die Website von "Schule der Vielfalt" bestellt werden. Weitere Plakatentwürfe sind auf Instagram zu sehen. (cw)













