Weil jetzt nur ein Regenbogen zählt

22. Mai 2020,

Viele Unternehmen und Marken schmücken sich zur CSD-Saison bekanntlich gerne mit einem Regenbogen - die bunten Kaudragees Skittles machen es genau andersrum.



"Only one Rainbow matters during Pride" (In der Pride-Saison zählt nur ein Regenbogen), heißt es auf den neuen farblosen Verpackungen der Fruchtbonbons, die jetzt für eine begrenzte Zeit in den USA erhältlich sind.



Die Aktion ist mehr als nur ein genialer Marketing-Gag: Für jede Packung Skittles, die im Juni in den Vereinigten Staaten gekauft wird, geht ein US-Dollar als Spende an die Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD). Der Gesamtsumme wird zwar auf 100.000 Dollar begrenzt, aber auch das ist ein ordentlicher Betrag.



During PRIDE only #OneRainbow matters. Thats why we have given up our rainbow to show support for the LGBTQ+ community! For every SKITTLES Pride Pack sold we are donating $1 to @glaad. pic.twitter.com/mecpWaVhzA SKITTLES (@Skittles) May 20, 2020 Twitter / Skittles

Ähnliche Aktionen hatte der Mars-Konzern in den Vorjahren auch schon in Großbritannien und Kanada sowie zum Berliner CSD gestartet. Skittles sind laut Wikipedia in annähernd 180 Ländern erhältlich.



Auf eine Anfrage von queer.de, ob die Pride-Sonderedition der Fruchtdragees in diesem Jahr auch in Deutschland erhältlich sein wird, hat Mars bislang nicht geantwortet. (mize)









-w-