Stolz und solidarisch in die Pride-Saison

25. Mai 2020, noch kein Kommentar

Bild: Berliner CSD e.V.

Die CSDs fallen in diesem Jahr entweder aus oder finden nur digital statt - umso wichtiger sind die Merchandise-Artikel, die einige deutsche Pride-Organisator*innen jetzt anbieten.



Im Fanshop des Berliner CSD e.V. sind zum Beispiel T-Shirts, Taschen und Mützen mit dem diesjährigen Slogan "Don't hide your Pride!" und der zugehörigen Grafik erhältlich. Sogar Baby-Lätzchen, Sofakissenbezüge, Kochschürzen und Hundehalsbänder gehören zum Angebot.



"Damit erhalten Aktivist*innen und Freund*innen des Berliner CSDs die Möglichkeit, den Verein, der durch ausfallendes Sponsoring und fehlende Buchungen betroffen ist, finanziell zu unterstützen", teilte der Berliner CSD e.V. mit. Genutzt wird das Shop-Partnersystem des Social-Commerce-Unternehmens Spreadshirt, das die komplette Abwicklung übernimmt.



Von den großen Pride-Events in Deutschland bieten auch der CSD Frankfurt und der CSD Stuttgart einen eigenen Fanshop an. (mize)











-w-