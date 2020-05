28. Mai 2020, noch kein Kommentar

Für seine neue Pride-Kollektion hat sich Converse von der achtfarbigen Regenbogenfahne inspirieren lassen - ein zusätzlicher brauner und schwarzer Streifen steht für People of Color.



Die inklusivere Pride-Flagge, die 2017 in den USA von der Initiative "More Color, More Pride" erfunden wurde, ziert nun queere Varianten der Modelle Chuck 70s und Chuck Taylor All Stars sowie T-Shirts und eine Cap. Wie bereits 2019 gibt es auch wieder Sneakers in den Farben der Trans-Flagge. Die Anpassungsplattform "Converse By You" bietet zudem individuelle Designoptionen. Einige Eindrücke zeigt unsere unten verlinkte Galerie.



Die bunten Soli-Schuhe sollen ab 29. Mai weltweit auf converse.com erhältlich sein. Seine erste Pride-Kollektion hatte das zu Nike gehörende US-Unternehmen vor fünf Jahren vorgestellt (queer.de berichtete). Seitdem hat Converse nach eigenen Angaben über eine Million US-Dollar an LGBTI-Organisationen gespendet.



Von den Verkäufen der diesjährigen Pride-Kollektion profitieren das It Gets Better Project Project, das Ali Forney Center, der queere Jugendverband BAGLY sowie OUT MetroWest. (cw)









-w-