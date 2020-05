Trans Paar erwartet erstes Baby

29. Mai 2020, noch kein Kommentar

Danna Sultana ist Kolumbiens bekanntestes trans Model. Auf Instagram teilt sie süße Fotos mit ihrem schwangeren Mann Esteban Landrau - und sorgt so für queere Sichtbarkeit.



Mit einem Selfie, auf dem das Paar einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält, hatte Donna im Februar ihre über 227.000 Follower*innen erstmals über das bevorstehende Babyglück informiert. "Träume werden wahr", schrieb sie zum damaligen Post. Die queere Schwangerschaft sorgt in dem südamerikanischen Land seitdem für einigen Medienwirbel.



Mittlerweile ist Esteban im achten Monat (das Foto oben stammt aus der letzten Woche) und musste bereits aufgrund sogenannter Übungswehen vorübergehend ins Krankenhaus. Die Ärzt*innen gaben jedoch Entwarnung: Das Baby ist zwar recht groß, aber kerngesund. Danna Sultana und Esteban Landrau wollen es auf den Namen Ariel taufen.



Dass Paare aus einer trans Frau und einem trans Mann Nachwuchs bekommen, ist gar nicht so selten: Erst in der vergangenen Woche hatte das vietnamesische trans Paar Minh Khang und Minh Anh die Geburt seines ersten Kindes Thiên An bekanntgegeben (queer.de berichtete). (cw)











