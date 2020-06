Neue Dating-App für Lesben

03. Juni 2020, noch kein Kommentar

Bild: Pressefoto von Aquema mit nicht realen Profilen

Aus Böblingen kommt die neue Dating-App Aquema für frauenliebende Frauen - bereits beim Anmelden werden Fragen zu Kinder- und Heiratswunsch gestellt.



Aquema - kurz für "A Queer Match" - setze "nicht auf das Wisch-Prinzip, sondern auf ein Kennenlernen, das über das Aussehen hinausgeht", heißt es in einer Pressemitteilung zum Launch. Die Dating-App ziele auf frauenliebende Frauen, die "noch auf der Suche nach der Liebe fürs Leben" seien.



Nach einem kurzen Anmeldeprozess und dem Hochladen eines Profilbildes werden andere Nutzerinnen in einer Art News-Feed angezeigt. Frauen scrollen sich demnach vertikal durch die Profilbilder. Bei Interesse muss das Profilbild angetippt werden, um auf der Profilseite mehr über die Frau zu erfahren und um die nächste Aktion (Liken, Anschreiben oder Merken) tätigen zu können.



Die meisten Frauen hätten "keine Lust mehr auf das recht oberflächliche Nach-rechts-und-links-Geswipe", erklärte Aquema-Geschäftsführerin Jasna Brnjakovic. Mit einer Filter-Funktion für die spezifische Suche nach den bevorzugten Kriterien einer Partnerin hätten Aquema-Nutzerinnen die Ergebnisse selbst unter Kontrolle. "Wir glauben, dass die Liebe keine Formel kennt, und sortieren deshalb nicht mittels Algorithmus Frauen aus."



Die werbefreie App ist in europäischen Ländern für iOS und Android in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar. Alle Features stehen den Nutzerinnen eine Woche lang ohne Einschränkungen gratis zur Verfügung. Die anschließende kostenpflichtige Mitgliedschaft kann monatlich gekündigt werden. Mehr Infos gibt es auf der Aquema-Homepage. (cw/pm)







-w-