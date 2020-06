Das Comeback der Chaps

04. Juni 2020, noch kein Kommentar

Bild: Levi's

Der Jeans-Multi Levi Strauss & Co. überrascht in diesem Jahr mit der wohl ungewöhnlichsten Pride-Kollektion - im Angebot sind auch untenrum offene Chaps.



Die Beinkleider, bei denen Schritt und Hintern freiliegen, wurden ursprünglich aus Leder gefertigt und von Cowboys beim Reiten getragen. Seit den Siebzigerjahren erfreuten sich Chaps - u.a. dank des schnellen "Zugriffs" auf erregbare Körperteile - auch in der schwulen Lederszene großer Beliebtheit. In letzter Zeit sah man das Kleidungsstück jedoch eher selten in der Community.



Die Jeans-Chaps von Levi's sind zum Preis von 119,95 Euro bereits im deutschen Onlineshop erhältlich. "Dies ist keine gewöhnliche Pride-Kampagne", heißt es dort. "Wir stellen dir eine Reihe von Kleidungsstücken, wie T-Shirts, Jacken, Accessoires und Chaps (ja, richtig gehört: Chaps!), vor, die von Leuten wie du und ich getragen werden und von iO eingefangen wurden, inspiriert von der Belastbarkeit und Schönheit einer Community, die sich gegen institutionelle Ungerechtigkeiten ausspricht."



Die achte Pride-Kollektion von Levi's besteht nur aus Unisex-Produkten und steht unter dem Motto "Use Your Voice" (Nutze deine Stimme). Der komplette Reinerlös geht an den LGBTI-Verband OutRight Action International. Mehr Eindrücke zu Kollektion und Kampagne mit iO Tillett Wright gibt ein Video des Unternehmens:



















-w-