Suppe für alle - Brosche für zwei

Bild: Aidshilfe Köln

Das Gastronomen-Ehepaar Thomas Tump und Uwe Hammes-Tump hat das erste funkelnde Dankeschön von Aidshilfe und Checkpoint Köln bekommen.



Die Betreiber des Café-Restaurants Riphahn am Kölner Neumarkt wurden für ihr außergewöhnliches Engagement während der Coronakrise mit der neuen Ehrennadel "Die Brosche" ausgezeichnet. Mit der Einführung der "1€ plus Suppenküche" hätten "sie es geschafft, den Zugang zu einer warmen Mahlzeit auch in dieser schwierigen Zeit für jeden aufrechtzuerhalten", erklärte Steph Claasen vom Vorstand der Aidshilfe Köln. "Viele Bedürftige haben in den letzten Wochen das Angebot in Anspruch genommen. Diese Idee finden wir super, und das soziale Engagement wollen wir mit unserer Brosche würdigen."

Normalerweise kostet eine Suppe im Riphahn zwischen vier und zehn Euro. Für einen Euro gab es nun jeden Tag wechselnde Suppen. Wer kann, gibt mehr als nur einen Euro. Von den Einnahmen werden die neuen Zutaten gekauft, um die Suppen für die nächsten Tage zubereiten zu können.



"Obwohl die Gastronomie besonders hart vom Lockdown betroffen war, ist es umso bemerkenswerter, dass das Riphahn in dieser schwierigen Stunde auch an die Mitmenschen denkt, nicht nur in der Community, die schon vorher am Rand der Gesellschaft standen und für sie ein Angebot geschaffen hat", heißt es in einer Pressemitteilung der Aidshilfe.



Bis Ende Juli soll die Kampagne unter dem Motto #WirfürCommunity fortgeführt werden. "Die Brosche" erhalten Menschen oder Organisationen/Gruppen, die sich in der Coronakrise für die Community und deren Mitglieder einsetzen. "Zum Beispiel Menschen, die andere Menschen versorgen, die in Quarantäne sind oder zur Risikogruppe gehören", so die Aidshilfe. "Oder beispielsweise der Szene-Wirt, der versucht, trotz Schließung und Auflagen Begegnungen zu ermöglichen, ein offenes Ohr für seine bisherigen Gäste hat. Oder sei es ein*e Künstler*in, der*die sich darum kümmert, dass den Leuten nicht die Decke auf den Kopf fällt und Beiträge ins Netz stellt, die Freude bereiten."



Jede*r kann Menschen vorschlagen, die ausgezeichnet werden sollten. Einfach eine Mail mit einer kleinen Begründung an schicken. Die Bekanntgabe und Vorstellung der Preisträger*innen erfolgt einmal pro Woche. (cw)













