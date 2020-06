Saarbrücken unter dem Regenbogen

09. Juni 2020, noch kein Kommentar

Am Wochenende wurde der CSD SaarLorLux in Corona-Version begangen - unter anderem mit einem "Walk of Pride" in der Innenstadt.



Teilnehmende machten dabei in Schildern auf Botschaften der Community aufmerksam: "Das Transsexuellengesetz muss weg - Name und Geschlechtseintrag müssen endlich selbstbestimmt ohne Gutachten änderbar sein", hieß etwa eine leider weiter aktuelle Forderung an die Politik. "Familien sind bunter und vielfältiger als Mutter-Vater-Kind", lautete eine weitere Botschaft. Alle Plakate stellten zugleich ein Zitat dar, etwa von Aktivist*innen oder Politiker*innen, und waren schon seit Tagen auch an vielen Litfaßsäulen präsent.

Der kleine "Walk of Pride" schaffte es so immerhin in die Regionalnachrichten des SR. Den Beitrag hat der LSVD Saar als Veranstalter bei Facebook veröffentlicht - dort finden sich auch zahlreiche Video-Grüße zum CSD, etwa von den Starlight Divas oder Bundesaußenminister Heiko Maas. Auch ist das mit Regenbogenfahnen geflaggte Rathaus zu sehen. Zudem hatte der CSD den Aktivisten Johannes Kram zu einem Online-Talk geladen (queer.de berichtete).



Der LSVD hatte den Pride, der im letzten Jahr auf 50.000 Besucher*innen kam, aufgrund der schwierigen Planung bereits im März früh abgesagt. Im nächsten Jahr wolle man wieder den CSD SaarLorLux "in seiner friedlichen, selbstbewussten und bunten Art gemeinsam mit allen toleranten Menschen wieder live in den Straßen von Saarbrücken feiern", so der LSVD. (cw)





