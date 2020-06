10. Juni 2020,

Bild: Beiersdorf

Zur Pride-Saison ist jetzt eine Limited Edition der NIVEA Creme im Regenbogen-Design erhältlich - präsentiert von der Hamburger Drag-Ikone Olivia Jones.



Im offiziellen Onlineshop von NIVEA sind bereits drei verschiedene Dosengrößen erhältlich: 75 ml für 1,69 €, 150 ml für 2,19 € und 250 ml für 2,99 €. Die Cremes in der klassischen blauen Verpackung kosten genauso viel.



Unter dem Motto "NIVEA ist für alle da!" soll im Juni auch eine begleitende TV- und Social-Media-Kampagne starten, kündigte der Beiersdorf-Konzern am Dienstag an. Auf der Website wurde parallel eine "Initiative für mehr Miteinander" gelauncht. Die Konzernzentrale und die NIVEA Häuser in Hamburg und Berlin sollen mit Regenbogenfahnen beflaggt werden.



"Mit der NIVEA Creme im Regenbogen-Design bekennen wir uns mit unserer wichtigsten Marke zur Vielfalt und setzen für jeden sichtbar ein Zeichen", erklärte Beiersdorf-Geschäftsführer Iain Holding. "Wir möchten mit unserer Initiative für mehr Miteinander eine Welt unterstützen, in der jeder und jede so sein kann, wie er oder sie will - ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Eine Welt, die offen ist und miteinander wächst."



Olivia Jones habe man als Markenbotschafterin gewählt, weil sie ein "Vorbild für viele Menschen [ist], die Freiheit, Lebensfreude und Individualität leben und fördern wollen", teilte das Unternehmen mit. Mit der Regenbogen-Edition werde zudem das LGBTI-Aufklärungsprojekt "Olivia macht Schule" der Dragqueen unterstützt. (cw)







