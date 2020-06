"Pride Inside" auf über 1.000 Werbetafeln

11. Juni 2020, noch kein Kommentar

Bild: Pride Inside

Eine ganz wunderbare Non-Profit-Kampagne aus Großbritannien zeigt, wie man trotz Corona in der CSD-Saison queere Sichtbarkeit schafft.



Auf über 1.000 digitalen Werbetafeln im gesamten Königreich werden zwei Wochen lang Fotos von rund 100 LGBTI unter dem Motto "We Have Pride Inside" gezeigt. Schätzungsweise bis zu zehn Millionen Passant*innen werden die verschiedenen Motive sehen.



Auch wenn sie im Moment nicht auf die Straße gehen können, müssten queere Menschen im Pride-Monat stolz und sichtbar sein, um nicht geouteten Mitgliedern der Community Mut zu machen, erklärte Initiatorin Ginger Johnson. "Es ist unsere Chance, ihnen zu sagen: Du bist nicht allein, wir sind hier und wir sind stolz auf dich", so die in Großbritannien bekannte Dragqueen.



Johnson organisierte Models, Fotograf*innen und Sponsoren und konnte auch erreichen, dass die 1.000 Werbetafeln kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Mit der Kampagne will sie zudem Spenden für queere Initiativen sammeln, die durch die Coronakrise in finanzielle Nöte geraten sind.



Mehr Infos zu "Pride Inside" gibt es auf einer eigenen Website sowie in einem Video mit Ginger Johnson:







-w-