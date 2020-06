Jung, nackt und verliebt

15. Juni 2020, noch kein Kommentar

Was passiert, wenn sich zwei schwule Fotografen ineinander verlieben? Sie machen daraus einen sehr persönlichen wie leidenschaftlichen Bildband!



Luke Abby aus New Mexico und Carlos Darder aus Mallorca lernten sich im Sommer 2019 auf der spanischen Insel kennen - es war Liebe auf den ersten Blick. Und von Beginn an hatten die beiden jungen Männer auch in intimen Momenten immer ihre Kameras dabei. Sie porträtierten sich mal gegenseitig, mal gemeinsam per Selbstauslöser, mal auf Mallorca, mal in den USA.



Der auf 100 Exemplare limitierte Bildband "Falling in Love" enthält insgesamt 48 leidenschaftliche Fotografien zweier Männer, die sich spürbar gegenseitig inspirieren. Das sinnlich-erotische Tagebuch ihrer jungen Liebe kann zum Preis von 40 Euro (zzgl. Versandkosten) über die Homepage von Carlos Harder bestellt werden. Ein Interview mit Luke Abby und mehr Bilder aus dem Fotobuch hat das Magazin "Office" veröffentlicht. (cw)













-w-