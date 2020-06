Schicke Pride-Wallpaper fürs Handy

17. Juni 2020,

Zur CSD-Saison hat Google seine Hintergründe-App mit neun bunten Pride-Hintergrundbildern fürs Smartphone ausgestattet.



Neben Regenbogenfahnen in mehreren Variationen - darunter auch welche mit einem schwarzen und einem braunen Streifen - kann man sich auch einen Pride-Aal oder ein sehr queeres Einhorn aufs Android-Handy laden.







Die Hintergründe-App von Google ist auf Pixel-Smartphones vorinstalliert, läuft aber auch auf Geräten von Samsung und Co und kann kostenlos bei Google Play heruntergeladen werden. In der neuen Kategorie "Pride" stehen die verschiedenen Motive zur Auswahl bereit. (cw)













-w-