Raven-Symoné heiratet Freundin

In einer kleinen, privaten Zeremonie hat die US-Schauspielerin Raven-Symoné am Donnerstag ihre Freundin Miranda Maday geheiratet.



Bilder von der Zeremonie in einem Garten posteten die beiden Frauen u.a. auf Instagram und Facebook. "Ich habe eine Frau geheiratet, die mich in allen Lebenslagen versteht, vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack, von der Bühne bis nach Hause. Ich liebe dich, Frau Pearman-Maday", schrieb Raven-Symoné, die mit vollem Namen Raven-Symoné Christina Pearman heißt, zu einem Post.



Die 34-jährige Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Olivia Kendall in der "Bill Cosby Show" bekannt. Später hatte sie noch Nebenrollen in "Die kleinen Superstrolche" und Hauptrollen in "Dr. Dolittle" und "Dr. Dolittle 2". Von 2002 bis 2006 war sie in ihrer eigenen Fernsehserie "Raven blickt durch" im Disney Channel zu sehen. 2011 spielte sie die Titelrolle Georgia in der Sitcom "State of Georgia", die nach der ersten Staffel eingestellt wurde.



Raven-Symoné hatte sich 2013 nach der Öffnung der Ehe im US-Bundesstaat Kalifornien geoutet. "Ich kann endlich heiraten! Yay Regierung! Ich bin so stolz auf dich", schrieb sie damals in einem Tweet. Ein Jahr später meinte sie in der Talkshow von Oprah Winfrey, sie wolle nicht als lesbisch abgestempelt werden. "Ich will als Mensch, der Menschen liebt, bezeichnet werden." (cw)







