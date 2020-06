Saufen unterm Regenbogen

20. Juni 2020,

Bild: Crystal Head

So viele limitierte Pride-Editionen von Markenartikel-Herstellern wie in diesem Jahr gab es wohl noch nie - zu den herausragenden gehört die Regenbogen-Flasche des kanadischen Wodkas Crystal Head.



Mit der bunt gestalteten Flasche im auffälligen Kristallschädel-Design will die MBG Group laut einer Pressemitteilung "kreative Geister zum Leben [erwecken], um Vielfalt und Gleichheit zu feiern". Die Pride-Edition wurde auf 900 Exemplare limitiert und soll ab Juli im ausgewählten Handel und über Online-Shops wie novado.de oder greatr-drinks.com erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Sammlerstück liegt bei 54,90 Euro.



Die Wodkamarke Crystal Head wurde von Hollywoodlegende Dan Aykroyd, der in den Achtzigerjahren durch Komödien wie "Blues Brothers" und "Ghostbusters" bekannt wurde, gemeinsam mit dem Künstler John Alexander kreiert. Markenzeichen ist die auffällige Kristallschädel-Flasche. (cw/pm)







