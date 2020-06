Das queerste Dorf der Welt

23. Juni 2020, noch kein Kommentar

Bild: Düsseldorf Queer

Queere Sichtbarkeit in der Coronakrise: Der neue "Rainbow City Guide Düsseldorf" stellt auf 40 Seiten die LGBTI-Initiativen und -Projekte der NRW-Landeshauptstadt vor.



"Die LSBTIQ*-Community in der Landeshauptstadt ist vielfältig und bunt", heißt es in einer Pressemitteilung der Internetplattform Düsseldorf Queer, die als Herausgeberin der Broschüre fungiert. Vorgestellt werden u.a. das Jugendzentrum PULS, Beratungsangebote für Regenbogenfamilien und trans Menschen und die Fachstelle für LSBTIQ*-Senior*innen.



Auslöser für die Entstehung des "Rainbow City Guide Düsseldorf" seien mehrere Jubiläen gewesen, erklärte Düsseldorf Queer: "Die Aidshilfe Düsseldorf feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen, die KG Regenbogen wird zwanzig und auch das Jugendzentrum PULS blickt auf zehn Jahre erfolgreicher Arbeit zurück." Da viele Veranstaltungen in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden, darunter auch der CSD, soll die Broschüre darüber hinaus für queere Sichtbarkeit sorgen.



Der "Rainbow City Guide Düsseldorf" liegt ab sofort an vielen Stellen in der Landeshauptstadt aus. Über die E-Mail-Adresse können einzelne Exemplare bestellt werden. (cw)





