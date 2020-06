Queere Träume in der Volksrepublik China

24. Juni 2020, noch kein Kommentar

Das Lumix Festival für jungen Bildjournalismus findet in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise ausschließlich online statt - zu den queeren Highlights gehört die Fotoserie "I'm Carmen" von Guligo Jia.



Von 2016 bis 2019 begleitete die Fotografin ihre queeren Freund*innen in der Volksrepublik China mit der Kamera und schaffte damit LGBTI-Sichtbarkeit in einem Land, das von Traditionen und binärem Gender-Denken geprägt ist,



Guligo Jios Bilder zeigen Momente der Freude und der Trauer, ganz intim und im Schutz einer Bühnenkulisse. Die Bilder offenbaren geheime Träume und verdeutlichen die offensichtlichen Probleme. Aber vor allem zeigen diese Bilder Menschen, die sich so präsentieren, wie sie sich selbst sehen - würdevoll und voller Sehnsucht.



"Meine Protagonist*innen fand ich 2015 in einer Schwulenbar in Shanghai, in der ein Dragqueen-Contest stattfand", berichtete die Fotografin. "Während unserer Begegnung war ich fasziniert von ihrer Lebendigkeit, aber sie trafen auch auf viele Schwierigkeiten. Ihre Geschichten berührten mich, und ich wollte sie gerne dokumentieren und die Vorurteile über diese Menschen mithilfe meiner Fotografie untergraben."



Mehr Bilder aus ihrer Serie "I'm Carmen" gibt es auf der Website des Lumix Festivals (auf Aufmacherbild klicken).



Noch bis 28. Juni werden dort insgesamt 50 Fotoserien präsentiert, darunter auch Jeremy Suykers Bildreportage "Come as You Are" über den queeren Rugbyclub "Berlin Bruisers". Außerdem vorgestellt werden 18 Digital-Storytelling-Projekte. Im Mittelpunkt des Videos "Ultraslut" von Helena Lea Manhartsberger und Katharina Neuhaus steht eine sexradikale trans Frau.



Organisiert wird das Lumix Festival vom Lehr- und Forschungsbereich Fotojournalismus und Dokumentarfotografie der Hochschule Hannover. (cw/pm)











