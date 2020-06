Jochen Schropp: Süße Liebeserklärung auf Instagram

29. Juni 2020, noch kein Kommentar

Zwei Jahre nach seinem Coming-out hat "Big Brother"-Moderator Jochen Schropp erstmals ein gemeinsames Foto mit seinem Freund veröffentlicht.



Das am Sonntag zum CSD auf Instagram gepostete Bild zeigt das schwule Paar in einem liebevollen Moment: Schropps Freund, der nur von der Seite zu sehen ist, beugt sich zärtlich zu dem 41-Jährigen und hält dessen Kopf in der Hand. Der Moderator lächelt dabei glücklich und zufrieden.



"Happy Pride, Everbody!", schrieb Schropp zu dem ersten Pärchenfoto nach über zwei gemeinsamen Jahren - und bedankte sich auf Englisch für die "bedingungslose Liebe" seines Freundes. Der Post erhielt bislang über 14.000 Likes. Auf Instagram folgen dem Berliner über 90.000 Menschen.



Jochen Schropp wurde Anfang des Jahrtausends als Herzensbrecher in der ARD-Vorabendserie "Sternenfänger" bekannt und ist seither aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Erst Mitte 2018 outete sich der gebürtige Gießener als schwul (queer.de berichtete). Er berichtete damals, dass ihm seine frühere Schauspielagentur davon abgeraten habe, öffentlich über seine sexuelle Orientierung zu sprechen. "Mir wurde gesagt: Mach das lieber nicht, es wird dir schaden", so Schropp damals. Er hatte zuvor in vielen Serien und TV-Filmen einen Frauenschwarm oder perfekten Schwiegersohn dargestellt.



Bis Mitte Mai stand Schropp täglich im Vorabendprogramm als Moderator der Sat.1-Sendung "Big Brother" vor der Kamera. Zuletzt berichtete er auch mehr aus seinem Privatleben - etwa, dass er mit seinem Freund in einer "halboffenen Beziehung" lebe (queer.de berichtete). (cw)

-w-