Regenbogenkiez noch bunter

03. Juli 2020, noch kein Kommentar

In Berlin gibt es jetzt den ersten Regenbogen-Zebrastreifen - ausgerollt wurde er am Donnerstag von der FDP.



Sebastian Czaja, FDP-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, legte selbst Hand an, um die Kreuzung von Fugger- und Martin-Luther-Straße im Berliner Regenbogenkiez zu verschönern. Initiiert wurde die "Kunstaktion" vom Landesverband Berlin-Brandenburg der Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL), um ein "Zeichen für Sicherheit und Weltoffenheit" zu setzen. Beim Auslegen der bunten Streifen auf dem Bürgersteig habe sich die Berliner Polizei "vorbildlich um uns gekümmert", heißt es in einem Facebook-Post der Gruppe.



Der Slogan "Stay safe" an beiden Enden des kurzen Regenbogen-Zebrastreifens sei seine "Aufforderung an die Community und die Verantwortlichen, im öffentlichen Raum sicher zu bleiben", erklärte LiSL.



Der Hintergrund: Die FDP im Bezirk Tempelhof-Schönenberg setzt sich dafür ein, die Verkehrssicherheit für Fußgänger an der Kreuzung durch einen Fußgängerüberweg zu verbessern: "Auf der Martin-Luther-Straße wurde die Geschwindigkeit auf 30 km/h gesenkt, so die Liberalen Schwulen und Lesben. "Das hat den Fluss des Autoverkehrs verstetigt, erschwert Fußgängern zwischen den Bars und Kneipen im Kiez aber den Übergang von der einen zur anderen Seite der Fuggerstraße." (cw)















-w-