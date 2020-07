Der Grandseigneur der queeren Programmatik

04. Juli 2020, noch kein Kommentar

Bild: Gay in May

Für seine Verdienste um den Einsatz für die Rechte von Lesben und Schwulen wurde Günter Dworek in Osnabrück mit dem Rosa Courage Preis 2020 ausgezeichnet.



Dworek, einer der Sprecher*innen des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland (LSVD) und Mitarbeiter für die Grünen im Bundestag, engagierte sich schon als Student in der Schwulenbewegung. Gemeinsam mit Volker Beck und Manfred Bruns bereitete er durch seine rechtlich-politische Arbeit den Weg für die Ehe für alle. Er setzte sich unter anderem für die Errichtung des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen ein und engagiert sich gegen die wachsende Homophobie in osteuropäischen Ländern.



"Für die ersatzlose Streichung des Paragrafen 175 wurde 120 Jahre lang gekämpft. Einer der großen Erfolge von Günter Dworek", sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat in ihrer Laudatio. Sie zitierte Volker Beck, als sie den Preisträger als "Grandseigneur der Programmatik" bezeichnete.



Günter Dworek war gerührt von der Auszeichnung. In seiner Dankesrede ging er auf die einzelnen Stationen ein, für die er den Preis erhielt. "Als das Denkmal errichtet wurde, lebte nur noch ein Betroffener." Das wäre viel zu spät gewesen. Viel Courage bräuchte er heute eigentlich nicht mehr, meinte Dworek, da er viel Unterstützung in seinem Umfeld erfahre.



Mit dem Rosa-Courage-Preis zeichnet der Preisstifter Gay in May seit 1992 Persönlichkeiten aus, die sich in herausragender Art und Weise künstlerisch und/oder politisch für die Belange von LGBTI einsetzen. Gay in May gehört zu den ältesten Veranstaltern schwul-lesbischer Kulturtage in Deutschland.



Prominente Rosa-Courage-Preisträger der letzten Jahre sind unter anderem Claudia Roth, Wieland Speck, Lutz van Dijk, Maren Kroymann, Brigitte Zypries, Rosa von Praunheim, Ralf König, Klaus Wowereit, Manfred Bruns und Volker Beck. (cw)





-w-