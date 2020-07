Jetzt kommt die superinklusive Pride-Flagge!

09. Juli 2020,

Eine Regenbogenfahne mit acht Streifen und zehn Sternen soll nach den Plänen der Kölner CSD-Veranstalter*innen an mindestens 5.000 Balkonen und Fenstern der Domstadt hängen.



"Auch in schwierigen Zeiten ist es wichtig, Zeichen zu setzen, auf sich aufmerksam zu machen und die Gesellschaft zu sensibilisieren", erklärte der Kölner Lesben- und Schwulentag (KLuST) zu seiner Aktion "Köln bleib(t) bunt - Fahnen der Solidarität". Über eine Crowdfunding-Seite verkauft der Verein seit Mittwochabend superinklusive "Pride-Soli-Fahnen 2020" zum Stückpreis ab fünf Euro.



Die traditionelle Regenbogenfahne wurde vom Cologne Pride um die Farben Braun und Schwarz erweitert, die "für unsere Solidarität mit und der Inklusion von Black and People of Color (BPOC) in unsere Gesellschaft stehen". Mit den zehn zusätzlichen Sternen auf der Fahne sollen "alle sexuellen Orientierungen und Identitäten inkludiert" werden. Sie stehen für asexuelle, bisexuelle, genderfluide, genderqueere. intergeschlechtliche, lesbische, nichtbinäre, pansexuelle, polysexuelle und trans Menschen.



"Wir möchten bunt geschmückte Balkongeländer und Fensterfronten in unserer schönen Stadt sehen", so der KLuST. "Wir möchten zusammen mit der gesamten Stadtgesellschaft ein Zeichen setzen, dass wir auch in stillen Zeiten da sind. Und mit WIR meinen wir ALLE Menschen der LGBTIQ* Community!" (mize)











-w-