RideWithPride in Hamburg

18. Juli 2020, noch kein Kommentar

Das Hamburger Verkehrsunternehmen Hochbahn unterstützt den Hamburg Pride in diesem Jahr mit einem fahrenden Aushängeschild.



Ein rosafarbener, mit Regenbogen und dem Hashtag #RideWithPride gebrandeter Bus soll in den kommenden Wochen auf Linienfahrten "das Bekenntnis der Hochbahn zu Offenheit und Vielfalt in der Stadt zeigen", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Am Freitag wurde "PrideBus" auf dem Heiligengeistfeld präsentiert.



Ursprünglich war geplant, dass die Hochbahn auf dem CSD mit einem eigenen Wagen vertreten ist. Ausgelöst durch die Corona-Krise entstand im Unternehmen die Idee, stattdessen einen Bus zum Motto #RideWithPride zu branden und ihn im Liniendienst einzusetzen. Der Bus ist auf dem Betriebshof Langenfelde stationiert und fährt auf verschiedenen Linien im Innenstadtbereich Hamburgs.



Die @HOCHBAHN unterstützt Hamburg Pride mit einem fahrenden Aushängeschild dem Pride-Bus, einem Symbol für Offenheit und Toleranz. Unter dem Motto #RideWithPride präsentierten HOCHBAHN-Vorständin Claudia Güsken und Verkehrsstaatsrat Martin Bill heute das bunte Gefährt. pic.twitter.com/iDI5RZbk0A Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (@bvm_hh) July 17, 2020 Twitter / bvm_hh

"Offenheit sowie Akzeptanz für sexuelle Vielfalt und unterschiedliche Lebensweisen sollten für unser gesellschaftliches Klima eigentlich selbstverständlich und prägend sein. Leider ist es immer wieder notwendig, eine Debatte gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu führen", erklärte Verkehrstaatsrat Martin Bill (Grüne) zur Aktion. "Der PrideBus mit seiner Regenbogenflagge wird in den kommenden Wochen ein im Stadtbild präsentes, fahrendes Symbol sein und sichtbar an diese wichtigen Grundwerte der PrideWeek erinnern."



Auch der Hamburg Pride freute sich über den bunten Hingucker und Hinbringer: "Gerade weil es in diesem Jahr keinen CSD gibt, so wie Hamburg ihn kennt, ist Flagge zeigen besonders wichtig", sagte CSD-Chef Stefan Mielchen. "Mit dem PrideBus sorgt die Hochbahn für Sichtbarkeit in der ganzen Stadt - ein tolles Geschenk zu unserem 40. Geburtstag!" (cw/pm)













-w-